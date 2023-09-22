Полузащитник «Зенита» Васильев из-за сломанной ноги не будет играть два месяца. Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев не будет играть два месяца. У 19-летнего футболиста обнаружили травму ноги. Получил ее спортсмен во время матча против «Ахмата», его заменили на 17-й минуте встречи. Об этом сообщили в пресс-службе клуба сине-бело-голубых.

– Определены сроки восстановления Дмитрия Васильева. На реабилитацию уйдет от шести до восьми недель. Из-за этого он пропустит встречу с московским «Локомотивом», – сообщили в пресс-службе «Зенита».

У спортсмена диагностировали перелом пятой плюсневой кости, его вскоре прооперируют.

Напомним, в прошлом сезоне Васильев на правах аренды выступал за «Оренбург» и провел пять неполных матчей. В июле игрок дебютировал за основную команду в матче Суперкубка России. Тогда «Зенит» играл против ЦСКА. Всего в этом сезоне он сыграл в девяти встречах, получив одну желтую карточку.