Без вести пропавшего 10-летнего мальчика ищут в Петербурге. Фото: ЛизаАлерт

В Петербурге волонтеры «ЛизыАлерт» выехали на новые поиски. В этот раз в городе на Неве разыскивают без вести пропавшего десятилетного мальчика. Школьник ушел из дома 21 сентября. Больше суток его местоположение остается неизвестным. Об этом в своих официальных соцсетях сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда.

– Помогите найти ребенка! Нужна помощь добровольцев, – обратились к неравнодушным местным жителям активисты.

Ориентировки на пропавшего мальчика уже появились в Сети. На них волонтеры указали рост около 146 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и карего цвета глаза. По словам родителей, в день исчезновения школьник был одет в джинсовую куртку, голубую рубашку, темные брюки или черный спортивный костюм с желтыми вставками и белую футболку. С собой у него был черный школьный рюкзак. Всю ищвестную информацию можно сообщить напрямую инфоргам поиска Наталье по телефону 8 911 145 26 86, а также Анне 8 999 452 24 87.