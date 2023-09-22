Андрей Аршавин заявил, что Дзюба будет вдвойне мотивирован на игру с «Зенитом». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин прокомментировал грядущую встречу «Зенита» и «Локомотива». Спортсмен заявил, что у петербургского клуба высокие шансы на победу. Но также подчеркнул, что нападающий московской команды Артем Дзюба вдвойне замотивирован на игру. Об этом пишет «Чемпионат».

– В предвкушении игры между «Зенитом» и «Локомотивом». Думаю петербургская команда в хорошей форме. Но многое зависит от москвичей: выдержат ли они атаку сине-бело-голубых? Особенно интересна игра бомбардира Дзюбы. Будет ли у него мотивация? Полагаю, он будет вдвойне включен в эту игру, – цитирует издание экс-футболиста.

Напомним, матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет совсем скоро: 24 сентября. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Начнется встреча в 16:30 по московскому времени.