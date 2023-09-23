Самолеты начнут летать из Петербурга в Абу-Даби с октября 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро из аэропорта «Пулково» стартуют первые прямые рейсы в Абу-Даби. Расписание вылетов начнет действовать с октября. Обслуживать путешественников будет авиакомпания из Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

– Грядущий запуск авиасообщения обсудили в Смольном на рабочей встрече с участием главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, представителя ведущей авиакомпании ОАЭ Грэма Мюррея, а также главы направления по работе с ключевыми клиентами аэропорта Пулково Ольги Кая, – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Во время встречи представители сторон обсудили возможное увеличение туристских потоков между ОАЭ и Петербургом. Кроме того, в планах компании и комитета организовать совместные маркетинговые мероприятия, выездные презентации туристского потенциала Северной столицы, участие в международных туристских выставках.