Студия «Петербург» выпустила новый музыкальный альбом к 20-летию «Смешариков»

«Смешарики» представили новый альбом «Ремиксы III», созданный в честь 20-летия. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Создатели «Смешариков» – студия «Петербург» – продолжают отмечать 20-летие мультсериал, полюбившегося многим поколениям. Так, на музыкальном лейбле Riki Music накануне вышел сборник «Ремиксы III». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

– В новом альбоме есть как привычные для слушателей ремиксы в ритмах dance и trap, так и треки в жанрах drum 'n' bass, а также phonk. Смешарики не только клевые и озорные, но и ультрасовременные, – прокомментировал выход альбома музыкальный продюсер ГК Олег Трояновский.

Кстати, главной в сборнике стала песня из серии «Два волшебника» под названием «Противоположности (Remix)». Также на официальном YouTube-канале появится клип на нее. А полюбившуюся всем «Бабочку» создали вместе с популярным ремиксером и битмейкером Proof Nation. Кроме того, в качестве бонуса «Смешарики» подготовили кавер-пародию на известную песню «Малиновая Лада».