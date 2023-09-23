Воздух в Петербурге прогрелся до плюс 24 градусов 23 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето совсем не хочет отпускать Петербург и всячески напоминает о себе. Так, 23 сентября температура воздуха в городе будет колебаться от плюс 22 до плюс 24 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил синоптик Михаил Леус.

– Северная столица ощутит влияние теплого сектора североатлантического циклона. К вечеру к городу подойдет холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди к концу дня. Ожидаем новых температурных рекордов, – написал метеоролог.

Он напомнил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 23 сентября составил 21,4 градуса тепла. Зафиксировали такой показатель три года назад. По области тем временем воздух прогреется от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ветер порывистый, но всего от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление слегка ниже нормы.