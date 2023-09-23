Подросток попал под колеса иномарки на трассе «Петербург - Псков». Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники полиции проводят проверку из-за ДТП, в котором пострадал 13-летний мальчик. Авария случилась в Лужском районе на трассе «Петербург-Псков». Из-за этого школьника госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербург и Ленобласти.

– Вечером 22 сентября на 138-м километре трассы 76-летний водитель «Тойоты», сбил подростка. 13-летний мальчик переходил дорогу без сопровождения взрослых по нерегулируемому пешеходному переходу, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Рядом с собой школьник переводил скутер. Из-за аварии ему потребовалась помощь врачей. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала мальчика в больницу. Там медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Сейчас правоохранители устанавливают все детали происшествия.