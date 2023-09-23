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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 8:24

Пьяный житель Ленобласти дважды поджег автомобили незнакомцев

Полицейские задержали поджигателя автомобилей в Выборге
Элеонора КУРЮМОВА
Пьяный житель Ленобласти дважды поджег автомобили незнакомцев.

Пьяный житель Ленобласти дважды поджег автомобили незнакомцев.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее утро в Выборгском районе Ленобласти началось с автомобильного пожара. Так, на Красной площади в пять утра вспыхнул «Фольксваген», принадлежащий местному жителю. Вечером того же дня огненное представление повторилось. Правда, уже на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Для того, чтобы поджечь машину неизвестный разбил левое боковое стекло. В «Фольксвагене» полностью сгорело водительское сидение и руль, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но после совершения второй шалости от стражей порядка нарушителю уйти не удалось. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого поджигателя. Им оказался пьяный 24-летний житель поселка Селезнево. С пострадавшим мужчина знаком не был. Следователи возбудили уголовное дело.