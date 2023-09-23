Пьяный житель Ленобласти дважды поджег автомобили незнакомцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее утро в Выборгском районе Ленобласти началось с автомобильного пожара. Так, на Красной площади в пять утра вспыхнул «Фольксваген», принадлежащий местному жителю. Вечером того же дня огненное представление повторилось. Правда, уже на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Для того, чтобы поджечь машину неизвестный разбил левое боковое стекло. В «Фольксвагене» полностью сгорело водительское сидение и руль, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Но после совершения второй шалости от стражей порядка нарушителю уйти не удалось. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого поджигателя. Им оказался пьяный 24-летний житель поселка Селезнево. С пострадавшим мужчина знаком не был. Следователи возбудили уголовное дело.