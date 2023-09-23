13-летняя девочка погибла после падения из окна многоэтажки в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очевидцы сообщили в полицию около семи утра 22 сентября о трупе у дома на Шлиссельбургском проспекте. На месте происшествия нашли мертвое тело 13-летней девочки. Днем того же дня еще один подросток выпал из окна многоэтажного здания в Колпино. Об этом рассказали в АН «Оперативное прикрытие».

– Видеокамер поблизости не оказалось. Семья 13-летней девочки полная, благополучная, на учете не состоит, – сообщили в агентстве.

Второй пострадавшей оказалась 15-летняя гражданка Узбекистана. Ей удалось выжить после падения с четвертого этажа. Девушку доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова с кататравмой и закрытой черепно-мозговой. Сейчас она находится в реанимации. Как выяснили в АН «Оперативное прикрытие», в Колпино семья снимает комнату. Выясняются обстоятельства происшествия.

В отношении погибшего ребенка проверяется версия о суициде.