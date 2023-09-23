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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 9:11

1200 адресов Петербурга проверили из-за сообщений о минировании

В Петербурге эвакуировали почти три тысячи человек из-за сообщений о минировании
Элеонора КУРЮМОВА
1200 адресов Петербурга проверили из-за сообщений о минировании.

1200 адресов Петербурга проверили из-за сообщений о минировании.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Конец рабочей недели выдался для сотрудников полиции Петербурга очень напряженным. В минувшую пятницу 22 сентября правоохранителям пришлось проверить более 1200 адресов из-за сообщений о минировании. Таких в отделения поступило порядка семи. Об этом рассказали в АН «Оперативное прикрытие».

– При поиске бомб на указанных адресах, сотрудники органов эвакуировали почти три тысячи человек, – рассказали в агентстве.

Сообщения поступали с 11 часов утра и до пяти часов вечера в дежурную часть ГУ МВД. К слову, прилетали они с одного электронного адреса. Проверить правоохранителям пришлось около 800 школ, 171 магазин и 52 учреждения культуры. Осмотрели и прилегающие к зданиям территории. Но ни на одном из адресов взрывчатки или подобных устройств не обнаружили. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.