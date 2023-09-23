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НовостиЧто происходит23 сентября 2023 10:41

Мошенник в костюме Петра I обманул туриста на 4 тысячи рублей на Дворцовой

Уголовное дело завели на 20-летнего жителя Ярославля, похитившего четыре тысячи рублей у туриста на Дворцовой
Элеонора КУРЮМОВА
Мошенник в костюме Петра I обманул туриста на 4 тысячи рублей на Дворцовой. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Мошенник в костюме Петра I обманул туриста на 4 тысячи рублей на Дворцовой. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Лжеимператор Петр I обманул гостя Северной столицы на четыре тысячи рублей. Пострадавший турист составил себе путеводитель и прогуливался по городу. Но нарвался на ряженных злоумышленников. В полицию Центрального района он сообщил, что неизвестный уличный артист списал его счета деньги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– На Дворцовой набережной около Зимнего дворца мужчина ввел гостя Петербурга в заблуждение и похитил средства с его банковской карты. За это на него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Задержать и разоблачить мошенника удалось по горячим следам. Поэтому вместо разъездов по городу в запряженной тройкой лошадей карете, императору оставалось лишь проследовать в отдел. Там его, кстати, ожидали не воображаемые царские покои, а самый настоящий арест.