Житель Петербурга обменял 2,2 млн рублей на 24 тысячи фальшивых долларов. Фото: Артем КИЛЬКИН

58-летний житель Петербурга заявил, что обменял у неизвестного 2,26 миллиона рублей на 24 тысячи долларов. Но внезапно обнаружил, что деньги оказались фальшивыми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

– Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров он нашел возможность покупки валюты. Затем обратился в одну из кредитных организаций для проверки бумаг, там и выяснилось, что деньги поддельные, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка задержали 22-летнего неработающего жителя Ломоносовского района Ленобласти. На него завели уголовное дело. Спустя некоторое время специалисты УЭБиПК Главка вместе с УФСБ России, а также ОЭБиПК УМВД по Василеостровскому району задержали еще пятерых. У каждого из них была своя роль в мошеннической схеме. У членов группы изъяли телефоны, ноутбуки и 26 тысяч долларов США, которые уже отправили на экспертизу.