В Петербурге досрочно завершился ремонт асфальта на улице Седова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге реализуют нацпроект «Безопасные качественные дороги». По нему досрочно отремонтировали одну из самых длинных магистралей города – улицу Седова. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– На двухкилометровом участке от площади Бехтерева до железнодорожного переезда на улице Дудко специалисты заменили верхний слой старого асфальта и уложили два слоя покрытия, – уточнили в пресс-службе правительства.

Кроме того, заменили люки канализационных колодцев и бордюры. Кстати, для удобства маломобильных жителей Северной столицы и мамочек с колясками на участке занизили бордюрный камень. Как отметили в Смольном, у нового полотна увеличена стойкость к образованию колеи и трещин, а также вырос срок эксплуатации. Лабораторные исследования подтвердили соответствие асфальтобетонного покрытия требованиям ГОСТа.