Полицейского отправили в СИЗО за взяточничество в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Октябрьский суд Петербурга отправил в СИЗО на два месяца полицейского. Он вместе со своими коллегами из отдела УМВД по борьбе с преступлениями против личности получили 100 тысяч рублей. За такую сумму правоохранители должны были закрыть глаза на работницу древнейшей профессии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Мужчину, занимающего должности заместителя начальника отдела уголовного розыска УМВД, обвиняют обвиняют во взяточничестве, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Следователи считают, что полицейский сговорился с коллегами и целый месяц разными частями получал взятку напрямую от нарушительницы закона или ее посредников. Накануне правоохранителя задержали, тогда же ему предъявили обвинение. Но свое бездействие он не признал. Вместе с адвокатом мужчина возражал против стражи и просил домашний арест.