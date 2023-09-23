Без вести пропавшего 13-летнего подростка ищут в Петербурге

В Петербурге разыскивают без вести пропавшего подростка. Мальчик ушел из дома 21 сентября. Спустя двое суток его местоположение по-прежнему остается неизвестным. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в своем сообществе ВКонтакте.

– Помогите найти подростка. Может находиться в вашем районе, – обратились спасатели-добровольцы к неравнодушным местным жителям.

К публикации они также приложили ориентировку на школьника. На ней они указали рост около 155 сантиметров, нормальное телосложение, серого цвета глаза и светло-русые волосы. По словам родителей, в день исчезновения мальчик был одет в темно-синюю куртку, белую рубашку, черные джинсы и такого же цвета кроссовки. Передать всю известную о пропавшем информацию можно напрямую инфоргу поиска Анне по телефону 8 981 164 70 04. Кроме того, работают и номера горячих линий: 112 или 8 800 700 54 52.