Мошенники украли 640 тысяч рублей у заслуженной учительницы из Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники обманули заслуженную учительницу из Ленобласти. Они выманили у 72-летней женщины все ее накопления, отложенные на «старость». Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

– В полицию Калининского района обратилась учитель поселковой школы из Приозерского района. Она рассказала, что 19 сентября ей позвонил неизвестный и представился лейтенантом полиции Петербурга, – уточнили в агентстве.

Псевдоправоохранитель убедил пенсионерку, что неизвестные получили доступ к данным ее госуслуг, оформили генеральную доверенность и пытались снять деньги. А чтобы спасти накопления, нужно приехать в Петербург и перевести их на «безопасный счет».

Пострадавшую у одной из станций метро на следующий день ждало такси, на котором ее привезли в офис банка. Сняв 640 000 рублей, педагог перевела их на указанные счет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.