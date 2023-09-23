Сервис по выдаче справок заработал на вокзалах Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начал работать сервис по выдаче справок прямо на вокзалах города. Теперь можно получить документ с информацией о графике движения поездов или наличии в них мест в электронной форме. Для этого нужно навести камеру на QR-код, который разместили на плакатах внутри комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороге.

– На этом обновления не заканчиваются. Совсем скоро откроются пункты помощи Центра содействия маломобильным гражданам, а на территории некоторых станций уже появляются автоматизированные парковки по системе Fast Track, – уточнили в пресс-службе компании.

Сервис подразумевает, что установленные терминалы позволяют оплатить стоянку бесконтактным способом. Кроме того, не покидая зала ожидания, пассажиры смогут вкусно перекусить и отправиться на экскурсию.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги добавили, что с начала 2023 года вокзалы Северной Столицы встретили и проводили порядка 19 миллионов человек.