Жилой кластер на 400 тысяч человек появится под Петербургом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Ленобласти хотят построить новый жилой кластер на 400 тысяч человек. Кроме того, в планах региона до 2040 года возвести порядка 13 миллионов квадратных метров жилья. Расположатся они в Гатчинском и Ломоносовском районах. Об этом пишет РБК Петербург.

– Проект развития агломерации одобрили на Градостроительном совете еще в конце августа. Предположительно, под застройку попадут территории 12 поселений. Площадь масштабного комплекса составит более 350 квадратных метров, – передает издание.

По оценкам специалистов, за 15 лет строительство принесет в бюджет области около 4,5 триллиона рублей налогов. Подключат к развитию проекта и программу комплексного развития территорий. Поэтому инфраструктура будет появляться в округе за счет инвесторов. Они же получат ряд преференций от региона. Например, им позволят увеличить плотность застройки.