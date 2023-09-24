Кратковременные дожди и усиление ветра ожидается в Петербурге

В конце недели в Петербурге будет ветрено. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето в Петербурге постепенно отходит в сторону, уступая место осени. Теплые деньки на исходе. Пасмурный конец недели тому подтверждение. Теплая осенняя погода сменится в Петербурге дождями и сильным ветром. Всему виной циклонический вихрь, затронувший Северную столицу. Он принесет в город кратковременные дожди и похолодание.

-в Санкт-Петербурге по Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра до 14 м/с, высота волны до 1 метра, - сообщают в пресс-службе МЧС России по Санкт-Петербургу.

Несмотря на ухудшение погоды, в Петербурге все еще буде достаточно тепло. Температура воздуха будет на два-три градуса выше климатической нормы. В воскресенье 24 сентября +17…+19 градусов в Петербурге. По области температурный диапазон шире: +15…+20 градусов. В понедельник 24 сентября в Петербурге все еще будет достаточно тепло +16…+18 градусов.