Завершены поиски двух без вести пропавших 13-летних мальчиков в Петербурге

Волонтеры нашли двух пропавших без вести 13-летних мальчиков. Фото: ЛизаАлерт

Два 13-летних мальчика ушли из дома и не вернулись. Одного из подростков разыскивали с 21 сентября, второго с 22. Родители забили тревогу, когда дети вовремя не вернулись домой. Они обратились к волонтерам «ЛизыАлерт». Поиски детей продолжались больше суток.

Волонтеры сразу же разослали ориентировки для поиска мальчиков. Ребенок, который пропал 21 сентября, ушел из дома в темно-синей куртке, белой рубашке, черных джинсах и черных кроссовках. В ориентировке на второго подростка говорилось, что он был одет в желтую куртку, черно-бордовую спортивную кофту, черные спортивные штаны и черные кроссовки.

- Найден. Жив. Благодарим всех за помощь, - опубликовали сообщения на сайте «ЛизыАлерт» волонтеры под ориентировками на обоих мальчиков.

Подробности об исчезновении подростков и о том, где он были найдены, сотрудники поисково-спасательного отряда оставили в тайне.