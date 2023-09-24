Пьяный петербуржец поссорился с приятелем и поджег его

Петербуржец в пылу ссоры поджег своего друга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Субботние посиделки двух приятелей закончились для одного из них больницей. Двое мужчин отдыхали, общались и выпивали. Выходной проходил хорошо, до тех пор пока одного из приятелей не увезли с множественными ожогами в больницу. 52-летний собутыльник на расспросы полиции ответил, что другу просто не повезло. Якобы его собутыльник получил травмы от взрыва газовой колонки. Но полиция на слово мужчине не поверила. Сотрудники проверили версию мужчины и оказалось, что он сам поджег приятеля из-за возникшего между ними конфликта.

- Во время пьянки между собутыльниками возник конфликт, в результате хозяин квартиры облил своего оппонента воспламеняющей жидкостью и поджег, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина от полученных травм скончался спустя несколько дней в больнице. Его приятеля задержали как подозреваемого. Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статье 105, убийство.