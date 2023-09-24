Петербург привлечет туристов из Ульяновской области

Петербург ждет туристов и осенью Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург и Ульяновская область подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по развитию туризма.

По словам директора туристско-информационного бюро Северной столицы Юрия Богданова, соглашение должно поднять интерес жителей Ульяновской области к путешествиям в город на Неве.

- Убеждн, что подписанное соглашение будет способствовать росту интереса жителей Ульяновской области к путешествиям в гостеприимный город на Неве, - сказал он.

Туристов из Петербурга на родине Ленина тоже ждут. Там, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается развитие туристической инфраструктуры. В частности, для туристов построят модульные сооружения: глэмпинги, кемпинг и парк-отель.

В Петербург в первом полугодии текущего года приехало 3,942 млн россиян. Это на 8% больше, чем в январе-июне прошлого года. Больше всего в Северную столицу приезжает гостей из Москвы.