Спрос на покупку апартаментов вырос на 17% в Петербурге

В Петербурге вырос спрос на апартаменты. Фото: пресс-служба DVA Group

В Петербурге на 17 процентов вырос спрос на апартаменты. В августе и сентябре они стали продавать гораздо чаще. Покупатели снова выбирают такой тип недвижимости, потому что курс рубля упал, а ключевые ставки постоянно повышают. Статистику приводят аналитики DVA Group.

- Август и сентябрь были нетипично активным. Покупатели вернулись к привычному защитному доходному активу – сервисным апартаментам. Мы с проектом Avenue Apart Pulkovo вышли в продажу в начале августа и сейчас уже превысили план продаж на 50%, - рассказал директор по продажам DVA Group Алексей Бушуев.

DVA Group предложила инвесторам программу гарантированной доходности. Иными словами, инвестор будет получать фиксированный пассивный доход – ежегодно или ежемесячно.

- В Avenue Apart Pulkovo мы гарантируем доходность свыше 80 тысяч рублей, - добавил Алексей Бушуев.

Интерес к апартаментам стабильно растет последние годы. Это отчасти связано с туристическим потоком. В 2022 году он вырос на 32 процента. За 8 месяцев Северную столицу посетили 5,3 миллиона туристов. Это 70 процентов от количества путешественников в прошлом году. Загрузка апарт-отелей выросла с 73 до 84 процентов.