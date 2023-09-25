Веселку вонючую нашли во дворе в Ленобласти

Необычный гриб нашли в Выборге. Фото: vk.com/grib_spb

В Выборге женщина нашла в своем дворе необычный красный гриб с неприятным запахом. Оказалось, что это Мутинус Равенеля, который по-народному называют сморчок или веселка вонючая. Гриб занесен в Красную книгу некоторых регионов. Но в Петербурге его замечают достаточно часто. Фотографией находки женщина поделилась в паблике «Грибы и грибники СПб» во ВКонтакте.

- Данный вид является довольно редким, а количество экземпляров на территории России очень небольшое. А у меня во дворе грибница распространилась на весь участок. На старом месте под елкой парочка свежих, и новые выросли под березой в стороне метрах в пяти от старого места. Растут чрезвычайно быстро: еще вчера не было ничего. С утра уже повыскакивали, - рассказала женщина.

Веселка вонючая - редкий гриб в России. Фото: vk.com/grib_spb

Когда гриб растет, сначала появляется круглое белое тело, а потом все остальное. Обычно он покрыт коричневой слизью. Запах веселки – отпугивающий и жутко неприятный.