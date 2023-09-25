Метеор сел на мель из-за отказа рулевого управления на Ладожском озере

Метеор сел на мель Ладожского озера. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге сотрудники полиции проводят проверку после посадки на мель прогулочного судна в акватории Ладожского озера. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть в минувшие выходные. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

- На 1310 км в районе Кошкинского фарватера Ладожского озера село на мель пассажирское судно «Метеор». Сотрудниками транспортной полиции установлено, что судно шло из Приозерска в Кировск на консервацию, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По предварительной информации, причиной случившегося стал отказ рулевого управления. К счастью, никто не пострадал. Удалось избежать разлива нефтепродуктов, и остальному водному транспорту авария никак не помешала. О техническом состоянии метеора не сообщается.

Сотрудники правоохранительных органов в Северной столице проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.