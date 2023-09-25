Двухэтажный молодежный центр «Тепло» открылся в Петербурге

Центр открылся около станции "Новочеркасская". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новое молодежное пространство под названием «Тепло» открылось в Петербурге. Оно появилось в Красногвардейском районе около станции метро «Новочеркасская» на Заневском проспекте. Пространство создано, чтобы молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет могли заниматься любимым хобби – от шитья до киберспорта. В молодежном центре представлено 25 направлений деятельности.

- Пространство площадью 1000 квадратных метров поделено на функциональные зоны: отдыха и общения, технического и творческого мастерства, компьютерную и спортивную. В центре есть гончарная мастерская, швейный коворкинг, тренажерный зал, фотостудия, кабинет психолога и арт-холл с выставками, - рассказали в пресс-службе Смольного.

В двухэтажном здании можно проводить киновечера, посиделки с настольными играми, заниматься каллиграфией, изучать разговорный английский и другое. Кроме этого, в центре оказывают психологическую помощь и помогают освоить бытовые навыки.