СК задержал мужчину, зарезавшего конвоира в Петербурге

Военные следователи СК России задержали в Петербурге военнослужащего, подозреваемого в убийстве. До этого он самовольно покинул часть в Петрозаводске, но его задержали. Однако при конвоировании мужчина решился на жестокую расправу. О подробностях сообщили в пресс-службе СК РФ.

- Вечером 16 апреля во время конвоирования задержанного в расположение части в Петербурге он отвлек внимание конвоиров и несколько раз ударил одного из них ножом. От полученных повреждений на месте происшествия скончался военнослужащий по контракту этой же части, - уточнили в ведомстве.

После этого военнослужащий бросился в бега, но его удалось поймать по горячим следам. В его отношении возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ («Убийство лица в связи с осуществлении им служебной деятельности»). Скоро ему могут избрать меру пресечения.

