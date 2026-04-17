Развитие кинематографа на примере «Ленфильма» обсудят на ПМЭФ-2026

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Фото: Смольный

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2026 году обсудят развитие киноотрасли на примере «Ленфильма». Этой теме посвятят панельную дискуссию «Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- В начале 2026 года старейшая российская киностудия была передана в собственность Петербурга. Там создали более 1,5 тысячи фильмов, многие из которых признали шедеврами мирового кинематографа. Сейчас мы начали возрождать традиции студии, а скоро на ее базе будет создан центр исторического и патриотического кино, - напомнил губернатор Александр Беглов.

Главной темой ПМЭФ-2026 станет «Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему». Ее раскроют три тематических блока: «Платформа глобального роста: формирование новой модели развития», «Социальная сфера в эпоху новых технологий» и «Технологии, определяющие будущее». Участники масштабного делового мероприятия обсудят актуальные вопросы с 3 по 6 июня.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на стенд Петербурга на ПМЭФ-2026 потратят 186,6 миллиона рублей.

