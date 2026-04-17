Закрытые фонды Эрмитажа доступны в онлайн-формате

Рассказываем о цифровой доступности музеев Петербурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Архивы петербургских музеев доступны в онлайн-формате, в том числе для виртуальных экскурсий. Как пишет Piter.tv, теперь посетить Кунсткамеру или Русский музей можно, даже не вставая с дивана. По информации издания, переход в цифру был необходим по нескольким причинам: музеям надо конкурировать с видеоиграми и Интернетом, оцифровывать коллекции для их большей доступности, оживить утраченную историю и дать возможность детально изучить тот или иной документ и экспонат в виртуальном формате.

Например, есть онлайн-программа – «Небесный Эрмитаж»:

- Мы постоянно ее развиваем: там появляются новые виртуальные туры, в них при помощи сферических панорам можно рассмотреть наши залы постоянной экспозиции и временные выставки, в том числе те, которые уже закрылись. Кроме того, там можно посмотреть на воссозданные исторические интерьеры (например, собственный сад Николая II, а также манеж и конюшни императорской резиденции). Еще из новинок – запуск виртуального тура по Галерее Петра Великого, где есть развернутые аннотации и живые комментарии хранителей, - цитируют в издании главу пресс-службы Эрмитажа Ольгу Эберс.