Более 1 тысячи студентов примут участие в строительстве ВСМ Москва - Петербург

Протяженность ВСМ составит около 700 километров.

В 2026 году в строительстве Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Петербург примут участие более 1 тысячи студентов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя наблюдательного совета РСО Алексея Потейко.

- В этом году для нас приоритетной транспортной стройкой стала ВСМ. Мы переориентируем туда лучшие студенческие отряды, которые работали на БАМе, - привело агентство слова Потейко.

Потейко отметил, что в 2025 году на ВСМ задействовали всего около 50 человек. Однако тогда это было лишь начало масштабного проекта.

Напомним, протяженность ВСМ Москва - Петербург составит 700 километров. Она соединит территории шести регионов: Москвы, Петербурга, Московской, Ленинградской, Тверской и Новгородской областей, где проживают в общей сложности около 30 миллионов человек. Ожидается, что пассажиры маршрута Москва - Петербург смогут потратить на дорогу не более 2 часов 15 минут.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max