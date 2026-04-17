Контрольно-счетная палата проверит бюджет МО «Автово» за 2024-2026 годы

Контрольно-счетная палата Петербурга проверит бюджет муниципального образования «Автово» в Кировском районе за 2024-2026 годы. Инспекция продлится до июня и охватит муниципальный совет, местную администрацию и три подведомственных учреждения, о чем сообщили в пресс-службе КСП.

- КСП оценит, как органы МО реагировали на ранее выявленные нарушения финансовой дисциплины и бюджетного законодательства. Так, по итогам прошлой проверки были установлены случаи нецелевого, необоснованного и избыточного расходования бюджетных средств, завышения начальной цены контрактов на выполнение работ по благоустройству, приобретение товаров по ценам, превышающим предельные значения, - рассказали в КСП.

Специалисты проанализировали работу МКУ «Автовский центр» и «Автовские ведомости». Результаты показали, что расходы на содержание учреждений были не очень эффективными - 95 процентов направляли на зарплаты сотрудникам, среди которых были и депутаты муниципального совета.

В КСП добавили, что во время проверки комиссия оценит, как выполнили ранее выданные рекомендации по оптимизации расходов. То есть удалось ли бюджетные деньги перенаправить на решение важных вопросов: благоустройство дворов, организацию досуга местных жителей и не только, а также изучит, как в целом изменилась структура расходов на содержание МО «Автово».

