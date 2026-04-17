Исторические гранитные плиты отреставрируют на Дворцовой набережной

В Петербурге начался масштабный ремонт Дворцовой набережной. Работы ведутся с целью сохранения исторического облика города и улучшения его инфраструктуры. На Дворцовой набережной демонтируют гранитные плиты, являющиеся объектами культурного наследия. Специалисты восстановят каждую плиту и присвоят им уникальные номера для точного определения местоположения. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Реставрация проводится точечно с использованием специальных методов, таких как мастиковка и установка вставок из гранита с тех же месторождений. Планируется восстановить парапеты, карнизы и другие элементы набережной, - уточняет агентство.

Ремонт охватит все участки набережной. Первый этап работ - от Эрмитажного моста до Дворцовой пристани - планируют завершить до конца мая. После этого специалисты приступят к ремонту участка до Дворцового моста. На время работ будет закрыта одна полоса движения. К слову, такой масштабный ремонт на Дворцовой набережной не проводился более полувека.