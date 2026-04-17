Стало известно, почему петербуржцы все чаще болеют. Как рассказала в своем интервью NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова, рост общей заболеваемости россиян связан с сезонными колебаниями респираторных инфекций. По ее словам, статистика фиксирует увеличение числа обращений граждан за медицинской помощью.

- Рост общей заболеваемости в России на 3 процента в 2025 году по сравнению с 2024 годом объясняется несколькими факторами, - отметила специалист.

Кроме сезонности респираторных инфекций, на статистику влияют изменения в структуре наблюдаемых случаев - увеличение числа обращений к врачам приводит к росту зарегистрированных заболеваний. Также на показатели заболеваемости влияют организационные факторы, такие как увеличение числа медицинских работников в первичном звене здравоохранения или оптимизация распределения пациентов.