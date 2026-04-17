Годовая инфляция в Петербурге замедлилась и составила 5,46 процента, что ниже, чем по всей России (5,86 процента). За минувший март цены в магазинах увеличились на 0,59 процента. Особенно успели удивить яйца, однако за год они все-таки стали доступнее на 1,98 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Банка России.

- В марте больше всего подорожали услуги. Стоимость непродовольственных товаров выросли умеренно, а продуктов - незначительно. За год же товары подорожали меньше, чем потребительская корзина, при этом прирост цен на услуги был выше инфляции, - говорится в сообщении.

Но годовая инфляция в России также продолжила замедляться. И произошедшие в январе повышения НДС не смогли оказать на цены значительного влияния.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что средняя зарплата в Петербурге за 2025 год составила 121,5 тысячи рублей.

