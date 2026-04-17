Набор резервистов для защиты от атак БПЛА объявили в Ленобласти

В Ленинградской области объявили набор резервистов и отставников для защиты неба от атак БПЛА. Они сформируют дополнительные мобильные огневые группы, которые разместят на территории предприятий и организаций критической инфраструктуры. Все они поступят в распоряжение шестой гвардейской армии ВВС и ПВО и отдельных воинских подразделений, находящихся в Ленобласти. Соответствующие решения приняли по итогам заседания оперативного штаба, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

- Для создания экипажей мобильных огневых групп привлекут резервистов, поэтому я бы хотел обратиться к местным жителям, прежде всего к ветеранам - участникам спецоперации, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедших службу в рядах Советской и Российской армий, - рассказал Дрозденко.

Глава региона добавил, что предлагать заключать трехлетние контракты будут через Ленинградский областной военкомат по схеме резервистов. Одновременно бойцы получат работу на предприятиях и организациях критической инфраструктуры. Срок службы - три года, но при этом максимальная служба на казарменном положении - от двух до шести месяцев, минимальный срок два месяца - до шести месяцев только по решению резервиста.

