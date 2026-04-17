Милош Бикович зарабатывает 2 миллиона рублей на одном съемочном дне

Актер Милош Бикович стал одним из самых высокооплачиваемых артистов на рынке: его гонорар за съемочный день может достигать 2 миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Петербург2».

Как уточняется, речь идет о стандартной 12-часовой смене, при этом менеджмент актера настаивает на отдельной оплате налогов сверх указанной суммы. Это делает участие Биковича в проектах еще более затратным для продюсеров, однако спрос на него остается стабильно высоким.

- Представители артиста требуют, чтобы заказчики отдельно компенсировали налоговые выплаты. Таким образом, помимо основной ставки продюсерам необходимо дополнительно оплачивать около 13% от дохода, - уточняет издание.

График артиста расписан на месяцы вперед - новые съемки возможны не ранее чем через полгода после подачи заявки. По данным издания, такая занятость объясняется не только популярностью актера, но и его избирательным подходом к ролям.