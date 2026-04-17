Температура в Ленобласти опустится до минусовой 18 и 19 апреля

Температура в Ленобласти может опуститься до минусовой 18 и 19 апреля. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на главного синоптика Александра Колесова. По словам специалиста, в ближайшие дни в регион придёт антициклон с севера и принесет холодный воздух.

- По ночам температура в Ленинградской области может опуститься до –4 градусов, в Петербурге в воскресенье и понедельник ночью будет около нуля. Днем в субботу местами в Ленобласти возможен небольшой дождь, - рассказал синоптик. По его словам, при холодной воздушной массе не исключены отдельные снежинки или снежная крупа, особенно в утренние часы. В Петербурге завтра ожидается облачность и порывистый ветер с северо-востока со скоростью 5–10 метров в секунду, без существенных осадков.

Александр Колесов также отметил, что наступает сухой период, который продлится до середины следующей недели, однако подчеркнул, что за теплом в марте и апреле последует похолодание. Синоптик предположил, что основная волна холода придется на майские праздники, но это лишь предположение, а не официальный прогноз.