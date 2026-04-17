В Петербурге перекрыли дорогу на Кузнецовской улице из-за… плюшевого медвежонка. 17 апреля по соцсетям разлетелась информация о подозрительном предмете на лавочке во Фрунзенском районе. Очевидцы заметили подозрительную игрушку и обратились в полицию. Как сообщил источник «КП-Петербург», на место тут же выехали силовики.

- Наряд Росгвардии прибыл на место потенциальной «бомбы», - рассказал источник «КП-Петербург». Также приехали полицейские. Правоохранители провели тщательный осмотр, но нашли лишь белого плюшевого медведя, кем-то оставленного на улице.

Впрочем, несмотря на толпу зевак и перекрытую дорогу, все закончилось благополучно – плюшевый зверь никакой угрозы не предоставлял. Пострадавших в результате «опасной» находки не оказалось.

К слову, ранее уже случались похожие «опасные» находки. Так, на Васильевском острове находили детский дрон, забытый в песочнице, который местные жители и правоохранители сначала приняли за настоящий.