Сын Семака представил свой поэтический сборник на английском языке в Петербурге

Семен Семак представил свой поэтический сборник в Петербурге. Фото: соцсети

В Петербурге состоялась презентация поэтического сборника Семена Семака – сына главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака - «True Felicity» («Истинное счастье»). Книга вышла на английском языке и стала поэтической летописью жизни автора после переезда в Великобританию. Об этом сам Семен сообщил в своих соцсетях.

К слову, сам Семак-младший в 15 лет переехал в Англию и учится на факультете английской литературы в Эдинбургском университете. Именно этот опыт стал основой для сборника «True Felicity».

- В книге автор делится своими мыслями и чувствами, описывает повседневную жизнь и красоту окружающего мира. В стихах можно найти и размышления о будущем, и тихие радости, которые приносит каждый день, - отметили организаторы презентации сборника.

