У семьи главы центра Мешалкина хотят изъять золото, монеты и зажим для галстука

В Петербурге судят семью экс-главы медцентра Мешалкина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

У семьи бывшего гендиректора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина хотят изъять золотые слитки, монеты и зажим для галстука в пользу государства. Такой иск рассматривает Петроградский райсуд Петербурга. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, основанием для конфискации стали расхождения между официальными доходами и расходами семьи.

- Следствие установило, что бывший глава центра получал взятки за заключение государственных контрактов на поставку медоборудования и расходных материалов. Чтобы скрыть доходы, он и его близкие не декларировали сделки с ценными бумагами и паями, а также крупные суммы, предоставленные под проценты, - рассказали в пресс-службе судов.

В ходе проверки выяснилось, что семья владеет значительным количеством активов. Среди имущества, подлежащего изъятию: ценные бумаги на сумму 23,6 миллиона рублей, инвестиционные паи на 11,6 миллиона рублей, предметы роскоши (зажим для галстука, запонки, золотой слиток, коллекционные монеты, часы), наличные деньги (почти 30 миллиона рублей, 26 тысяч долларов и 20 тысяч евро).

Общая сумма претензий государства к семье экс-гендиректора превышает 150 миллионов рублей. Теперь суду предстоит решить судьбу каждого из обнаруженных активов.