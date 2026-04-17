В Ленобласти стартует навигация для маломерных судов с 18 апреля

Водная навигация начнется в Ленобласти с 18 апреля.

В Ленобласти стартует навигация для маломерных судов. Согласно официальному распоряжению, подписанному губернатором Александром Дрозденко, с 18 апреля 2026 года в регионе начнется навигация для маломерных судов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Муниципалитетам дано указание обеспечить безопасную эксплуатацию судов на общих водоемах. Это включает в себя контроль за соблюдением правил безопасности и оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации.

Губернатор также напомнил о важности соблюдения правил безопасности на воде.

- Пусть этот сезон будет ярким и, что самое важное, безопасным. Наслаждайтесь водными просторами Ленинградской области, но не забывайте о своей ответственности, - отметил Александр Дрозденко.

Напомним, тем временем в Петербурге ввели ограничения на движение гидроциклов и маломерных моторных судов с 18 апреля.