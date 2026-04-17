Более 3,5 тысячи человек посетили ярмарку трудоустройства в Петербурге

Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге прошла ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей -2026». Мероприятие собрало более 3,5 тысяч соискателей и около 100 работодателей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

На ярмарке было представлено свыше 3,2 тысяч вакансий в различных отраслях. Заработная плата по представленным вакансиям достигает до 250 тысяч рублей. К слову, треть участников оставили свои анкеты.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также отметил важность проведения подобных мероприятий.

- Ярмарка помогает снизить уровень безработицы, увеличить мобильность рабочей силы и создать кадровый резерв, необходимый для стабильного развития экономики города, - рассказал Беглов.

Напомним, ранее Смольный объявил тендер на покупку 40 автомобилей Lada Aura за 108 млн рублей. Стоимость одного автомобиля составляет 2,7 миллиона рублей.