Петербурженка фиктивно поженила знакомого на иностранке за 50 тысяч рублей

Женщина уговорила своего знакомого на аферу, однако все трое попались.

В Петербурге раскрыли схему нелегальной миграции с помощью фиктивного брака. С декабря 2022 года по февраль 2023 года неработающая и ранее судимая 42-летняя петербурженка организовала фиктивный брак с 46-летним знакомым, также ранее имевшим судимость. Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. Целью аферы было получение гражданства для женщины из Центральной Азии.

- Ей обещали разрешение на временное проживание в России за 50 тысяч рублей. После заключения фиктивного брака иностранке выдали соответствующее разрешение, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Всем участникам схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса о статусе иностранки в России. После проведения всех необходимых проверок дело будет передано в прокуратуру для инициирования судебного разбирательства о признании брака недействительным.