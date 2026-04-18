Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2026 9:51

Петербурженка фиктивно поженила знакомого на иностранке за 50 тысяч рублей

Правда, аферу все равно раскрыли
Маргарита СУРИНА
Женщина уговорила своего знакомого на аферу, однако все трое попались.

Женщина уговорила своего знакомого на аферу, однако все трое попались.

В Петербурге раскрыли схему нелегальной миграции с помощью фиктивного брака. С декабря 2022 года по февраль 2023 года неработающая и ранее судимая 42-летняя петербурженка организовала фиктивный брак с 46-летним знакомым, также ранее имевшим судимость. Инцидент произошел в Калининском районе Петербурга. Целью аферы было получение гражданства для женщины из Центральной Азии.

- Ей обещали разрешение на временное проживание в России за 50 тысяч рублей. После заключения фиктивного брака иностранке выдали соответствующее разрешение, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Всем участникам схемы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материалы расследования переданы в миграционную службу для решения вопроса о статусе иностранки в России. После проведения всех необходимых проверок дело будет передано в прокуратуру для инициирования судебного разбирательства о признании брака недействительным.