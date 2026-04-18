НовостиОбщество18 апреля 2026 11:09

Подростка отправили под арест за серийный поджог релейных шкафов в Ленобласти

Юноша действовал по указке неизвестных лиц
Маргарита СУРИНА
Подростка-поджигателя отправили под домашний арест.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти задержали подростка-поджигателя. Юношу подозревают в поджоге релейного шкафа и трансформаторной будки на железной дороге. Как уточнила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, подросток устроил поджоги на железнодорожных станциях Лаврики и Девяткино. Для этого он использовал легковоспламеняющуюся жидкость, действуя по указанию неизвестного куратора, с которым связался через мессенджер.

- По факту поджогов возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Транспортная полиция напоминает, что умышленное уничтожение или повреждение имущества на транспорте является уголовным преступлением и может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

К слову, это не первый случай. Ранее подростка, пытавшего поджечь шкаф на ж/д в Петербурге, отправили под арест. Школьник пытался устроить теракт из-за своей личной позиции.