Первые пассажиры на катамаране стартовали в Кронштадт от Дворцовой пристани

Катамараны идут от Дворцовой пристани у Эрмитажа и от Сенатской пристани у Медного всадника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге открылась навигация скоростных катамаранов, которые будут доставлять пассажиров в парк «Остров фортов» в Кронштадте за час. Катамараны отправляются от Сенатской пристани у Медного всадника и от Дворцовой пристани у Эрмитажа. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- В этом году задействовано шесть катамаранов, что увеличит количество рейсов. Судно может стать удобным способом для туристов добраться до парка и комбинировать поездки - скоростные катамараны также ходят в Петергоф, - рассказало агентство.

Для туристов разработали новые туристические программы. Среди них - ночные поездки под разведенными мостами и возможность увидеть праздничный салют с воды 9 мая. Также доступен единый билет, который включает трансфер в Кронштадт и обратно, а также экскурсию вокруг фортов.

К слову, для жителей острова предусмотрены скидки на утренние рейсы в Петербург и вечерние рейсы обратно.