Матч ФК "Зенит"-"Спартак" в 2026 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Московский футбольный клуб «Спартак» отпраздновал 104-летие со дня основания. В честь этого события две городские достопримечательности - Останкинская телебашня в Москве и Дом книги в Петербурге - украсили цветами клуба. Об этом сообщила «КП-Спорт». Пресс-служба «Спартака» разместила видео с праздничной подсветкой. Правда, часть с Домом Зингера осталась результатом нейросети. К слову, москвичи подсмотрели эту идею именно у «Зенита» - петербуржцы еще несколько лет назад проецировали свой логотип на разные здания.

- В подписи к видео представители клуба выразили благодарность обоим городам за поздравления и пожелали «Спартаку» дальнейших успехов, - отметило агентство.

В Петербурге Дом Зингера окрасился в цвета "Спартака". Фото: t.me/fcsmtg

К слову, последнее чемпионство «Спартака» в Российской Премьер-лиге состоялось в 2017 году. Серебро клуб завоевал в 2021 году, а бронзу - в 2023 году. Последний Кубок России «Спартак» выиграл также в 2023 году.

Напомним, ранее двум фанатам «Зенита» запретили ходить на игры за броски бутылками в спартаковцев. Инцидент произошел после футбольного матча, в котором «Зенит» проиграл «Спартаку».