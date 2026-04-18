Суббота 18 апреля обещала быть не дождливой, и действительно, несмотря на переменную облачность, погода в Петербурге все же сумела удивить: в Кировском районе выпал град. Об этом сообщил читатель «КП-Петербург». Большие ледяные горошины забарабанили прямо в окно.

- Что-то шумело за окном, выглянул и увидел град, - рассказал читатель «Комсомолки» и поделился видео. И впрямь, град. Хоть тут синоптики не подвели – ведь обещали только, что дождя не будет, а вот про град речи не было.

Тем временем, в Невском районе светит приятное солнце и виднеется голубое небо. Действительно, переменная облачность.

Напомним, ранее синоптик Михаил Леус рассказывал о том, что погоду продолжает формировать холодный скандинавский циклон, а потому Северную столицу ожидает переменная облачность, но, несмотря на серое небо, обойдется без дождя.