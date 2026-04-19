Друзья на вписке скинули подругу с балкона пятого этажа на Комендантском

Женщина чудом выжила после падения с балкона пятого этажа на севере Петербурга. Говорит, что ее столкнули оттуда. Фото: Ольга ЮШКОВА.

34-летнюю женщину столкнули с балкона пятого этажа во дворе дома №17 на Комендантском проспекте в Петербурге. Все случилось ночью 18 апреля. В полицию позвонили случайные прохожие, которые увидели на асфальте едва живую женщину. На место оперативно прибыл наряд и медики. Пострадавшую госпитализировали, медики оценили ее состояние как тяжелое.

- Женщина успела пояснить, что ее столкнули с балкона на пятом этаже, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. – В одной из квартир полицейские задержали троих человек: ранее судимых 41-летнюю женщину и 44-летнего мужчину, а также 36-летнего безработного. Всех их доставили в отдел полиции и поместили в камеру.

На троицу составили административные протоколы за пьянство в общественном месте. Вскоре в отношении них возбудят и уголовное дело.