Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 апреля 2026 7:47

Друзья на вписке скинули подругу с балкона пятого этажа на Комендантском

Женщина чудом выжила, ее состояние – тяжелое
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Женщина чудом выжила после падения с балкона пятого этажа на севере Петербурга. Говорит, что ее столкнули оттуда.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

34-летнюю женщину столкнули с балкона пятого этажа во дворе дома №17 на Комендантском проспекте в Петербурге. Все случилось ночью 18 апреля. В полицию позвонили случайные прохожие, которые увидели на асфальте едва живую женщину. На место оперативно прибыл наряд и медики. Пострадавшую госпитализировали, медики оценили ее состояние как тяжелое.

- Женщина успела пояснить, что ее столкнули с балкона на пятом этаже, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. – В одной из квартир полицейские задержали троих человек: ранее судимых 41-летнюю женщину и 44-летнего мужчину, а также 36-летнего безработного. Всех их доставили в отдел полиции и поместили в камеру.

На троицу составили административные протоколы за пьянство в общественном месте. Вскоре в отношении них возбудят и уголовное дело.