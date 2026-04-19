Трое маленьких детей пострадали в массовом ДТП с перевертышем возле Руставели

Взрослый и трое детей пострадали в ДТП на Руставели в Калининском районе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Появились подробности жуткого массового ДТП возле улицы Руставели, где столкнулись не менее пяти машин, а одна из них перевернулась на крышу и частично залезла на другую иномарку. В аварии пострадало четверо человек: 39-летний водитель «Киа» и трое детей из «Ниссана» в возрасте 10, 6 и 3 лет, они сидели в специальных креслах. Это именно им вызывали скорую и реанимацию, которые сняли проезжавшие мимо очевидцы.

- ДТП произошло у первого корпуса дома №33 на улице Карпинского в Калининском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. – Все автомобили двигались по улице Руставели от Северного проспекта в сторону проспекта Науки. 30-летний водитель «Киа» при перестроении в другой ряд столкнулся с «Джипом», который впоследствии влетел в автомобили «Киа», «Рено» и «Ниссан».

Врачи диагностировали у всех пострадавших травмы средней степени тяжести. По факту аварии продолжают проводить проверку.