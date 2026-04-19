Посетители бара в Петербурге устроили массовую драку со стрельбой

Шесть пьяных мужчин подрались у бара в Невском районе Петербурга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Массовая драка произошла в Петербурге на улице Подвойского у дома №38 ночью в субботу, 18 апреля. Там находится бар. Его посетители что-то не поделили друг с другом, вышли на улицу на разборки и начали дебоширить, драться и стрелять. Из-за шума проснулись жители местных домов, они и позвонили в полицию. В итоге наряду правоохранителей пришлось разнимать шестерых пьяных мужчин в возрасте от 27 до 50 лет. Всех их задержали.

- Около 03:50 двое мужчин поссорились и начали драться. Рядом стоявшие посетители бара стали их разнимать. На месте происшествия обнаружили пневматический пистолет, который один из мужчин выбросил, испугавшись полицейских. Оружие изъяли, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Буйных драчунов доставили в отделение полиции, на них оформили административные протоколы за мелкое хулиганство. Кроме того, им грозит уголовное дело.